Байден нечаянно назвал Камалу Харрис избранным президентом

Избранный президент США Джо Байден оговорился и нечаянно назвал Камалу Харрис, которая займет должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в родном городе Уилмингтон в штате Делавэр во вторник, 29 декабря. В своей речи политик коснулся темы кризиса COVID-19 и выразил надежду, что действующий президент США Дональд Трамп обратится к гражданам страны с призывом вакцинироваться от коронавируса.

«Я сделал прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала ее сегодня по той же причине», — сказал Байден. Политик не заметил оговорку и продолжил выступление как ни в чем не бывало.

В конце октября Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.

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