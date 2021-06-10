Байден оговорился и оскорбил британских военных

Президент США Джо Байден оговорился в приветственной речи во время выступлениями перед американскими военными в Великобритании. Оговорка была воспринята британскими СМИ как оскорбление, передает РИА Новости.

В своей речи американский лидер упоминал британские Королевские военно-воздушные силы, которые на английском обозначаются аббревиатурой RAF. Байден перепутал местами буквы и произнес RFA. В стенограмме речи, опубликованной на официальном сайте Белого дома, оговорка президента зачеркнута, а в скобках написан правильный вариант.

Произнесенные Байденом три буквы могут обозначать нецензурное английское выражение в зависимости от контекста.

В апреле Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.