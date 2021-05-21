Байден обиделся на студентов за непонятую шутку и обозвал их

Президент США Джо Байден обиделся на студентов Академии береговой охраны США за непонятую шутку и обозвал их скучными. Об инциденте сообщило издание Forbes.

Выступая перед кадетами, американский лидер заявил, что береговая охрана — «это то прочное ядро, из которого во время войны формируется флот». Таким образом Байден процитировал известную шутку президента Рональда Рейгана, которую тот произнес на встрече с кадетами береговой охраны в 1988 году. Однако оваций и смеха Байден, в отличие от своего предшественника, не услышал.

Вместо того чтобы продолжить свою речь, Байден раскритиковал студентов. «Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете», — посетовал политик.

На встрече с членами профсоюза автомобилестроителей 19 мая Байден пошутил, что был избран в сенат 180 лет назад. Таким образом он напомнил о своей прошлогодней оговорке. В тот же день сообщалось и о другой курьезной реплике Байдена: он в шутку предложил задавить грузовиком журналистку, задавшую ему вопрос об израильско-палестинском конфликте.