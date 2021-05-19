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Байден вновь заявил о своем 180-летнем политическом стаже

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден снова заявил о том, что был избран в сенат, выступая перед избирателями. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Он позволил себе шутку о своем фантастическом политическом стаже, отсылающую к его прошлогодней оговорке, на встрече с работниками автомобильной промышленности.

«Я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад я впервые был избран в сенат. За меня голосовали члены UAW», — заявил Байден, имея в виду профсоюз автомобилестроителей.

Таким образом Байден сыронизировал над своей предполагаемой оговоркой, допущенной осенью прошлого года в ходе президентской кампании: тогда его соперник Дональд Трамп даже разместил на своем YouTube-канале запись того, как демократ упоминает о своем первом сенатском сроке 180 лет назад.

Ранее 19 мая сообщалось о другой курьезной реплике Байдена: он в шутку предложил задавить грузовиком журналистку, задавшую ему вопрос об израильско-палестинском конфликте.

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