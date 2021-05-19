На Байдена надавили из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху занял более жесткую позицию, нежели это представлено в официальном пресс-релизе. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.

По их словам, в публичном общении Байден предпочитает быть мягким, в то время как лично он может жестко давить на собеседника. Так, в разговоре с Нетаньяху американский лидер предупредил, что он и так «оказался меж двух огней» из-за поддержки Израиля.

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Речь идет о давлении международного сообщества и части Конгресса. Некоторые политики убеждены, что еврейское государство в той же мере ответственно за эскалацию, что и палестинское движение ХАМАС. Байден якобы указал, что не сможет долго избегать нейтральной позиции, поскольку на него уже надавили и будут давить еще.

15 мая Байден поддержал Израиль в разговоре с Нетаньяху и подчеркнул, что у него есть право «защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок» из сектора Газа.

Некоторые американские политики критикуют такую позицию. Так, член палаты представителей Рашида Тлайб призвала прекратить американское финансирование израильского «апартеида». Число сторонников Палестины растет и среди американцев: за последнюю неделю в разных городах США прошли массовые акции в ее поддержку.

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