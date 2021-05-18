Байден поддержал прекращение огня в разговоре с Нетаньяху

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху поддержал прекращение огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден обсудил с Нетаньяху прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и террористических группировок в секторе Газа, а также рассказал израильскому премьеру о переговорах Вашингтона с Египтом и другими странами для решения данной задачи. Помимо этого, президент США выразил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак и призвал еврейское государство сделать все, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц.

В прошлый раз Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху 15 мая.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны были выпущено тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.