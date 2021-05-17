Израиль нанес удар по штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности палестинского исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Twitter-аккаунте.

Военные заявили, что штаб занимал ключевое место в «террористической инфраструктуре» ХАМАС. Израильская армия добавила, что предупредила находившихся внутри здания людей о готовящемся авиаударе, чтобы те успели эвакуироваться.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что убил командира палестинской группировки «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида. По данным военных, Абу Харбид, командовавший северным подразделением террористической группировки в секторе Газа, в течение почти 15 лет руководил нападениями на израильских солдат и мирных жителей. Он также предположительно несет прямую ответственность за обстрел, в результате которого на прошлой неделе был ранен израильский мирный житель.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.