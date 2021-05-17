Палестинцы столкнулись с крупнейшей за 14 лет катастрофой из-за Израиля

Прошедшие 17 мая бомбардировки в секторе Газа назвали самыми тяжелыми и разрушительными. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на сотрудника местной службы спасения Самира аль-Хатиба.

«Я не видел таких разрушений за 14 лет работы», — завил аль-Хатиб. Он отметил, что Палестина столкнулась с крупнейшей катастрофой из-за действий Израиля. По его словам, нынешняя ситуация в секторе Газа даже более тяжелая, чем кризис 2014 года, который считается самым жестоким из всех конфликтов между сторонами.

Местные жители отметили, что прошедшие удары были самыми разрушительными с начала обострения конфликта.

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Власти сектора Газа подчеркнули, что израильские удары также нанесли серьезный ущерб дорожно-транспортной системе. В регионе заканчивается топливо, и если обстрелы продолжатся, то условия для жизни гражданского населения сильно ухудшатся.

Израильские военные нанесли серию авиаударов по сектору Газа, в результате которых было уничтожено 15 километров тоннелей в регионе. Бомбардировки также разрушили дома девяти предполагаемых командиров движения ХАМАС.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.