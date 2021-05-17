Мир
 
Последние новости
В Москве у пошутившего о подготовке нападения на школу подростка нашли оружие
Кремль прокомментировал идею обмена Медведчука
«Барселона» заинтересовалась 16-летним футболистом «Чертаново»
В России утвердили новую стоимость жилья
Ворон ограбил известного писателя и закинул его кошелек на дерево
В России разработают требования к антитеррористической безопасности школ
Российские бизнесмены заинтересовались коноплей
Олега Кашина отстранили от эфиров на радио «Комсомольская правда»
Роспотребнадзор раскрыл свое отношение к локдауну в пандемию
Новости партнеров

Россия предложила перезапустить переговоры между Израилем и Палестиной

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Chris Helgren / Reuters

Россия предложила перезапустить прямые переговоры между Израилем и Палестиной для урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

16 мая Россия поучаствовала в экстренных консультациях ближневосточного «квартета», в который также входит ООН, ЕС и США. Спецпредставители обсудили возможные шаги для деэскалации палестино-израильского конфликта. Российскую сторону на телеконференции представил спецпредставитель министра иностранных дел по БВУ Владимир Сафронков.

Отмечается, что «квартет» рассмотрел пути решения ситуации для быстрого прекращения огня и защиты гражданского населения. Дипломаты также подчеркнули важность соблюдения норм международного права.

Россия заявила о необходимости создания «благоприятных условий для открытия политических перспектив урегулирования кризиса». В Москве также отметили важность поддержания «принципа двух государств» — Израиля и Палестины, которые должны сосуществовать мирно и решать конфликтные вопросы путем переговоров.

В МИД сообщили, что в текущих условиях необходимо организовать дополнительную встречу «квартета» с представителями Израиля и Палестины, а также арабских стран.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения продолжаются до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ООН в третий раз не договорились по конфликту в Иерусалиме из-за США
Израиль заявил о самом большом числе обстрелов за всю историю страны
Обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта