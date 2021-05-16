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Обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта

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Израильские солдаты во время столкновений с палестинскими протестующими на границе
Израильские солдаты во время столкновений с палестинскими протестующими на границе
Фото: Стрингер / РИА Новости

С начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу тыла Израиля Ури Гордина и телеканал «Аль-Арабия».

Также упоминается, что несколько сотен граждан Израиля получили ранения разной степени тяжести. Число раненых палестинцев превышает тысячу.

С 10 мая Израиль и палестинские группировки, в том числе ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

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