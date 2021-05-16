Израиль заявил о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения конфликта

Войска Израиля заявили о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса.

«С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия, в свою очередь, поразила 672 военные цели в секторе», — отметил Конрикус. Он также подчеркнул, что «более 20 человек на территории Газы погибли в результате падения ракет радикалов».

Представитель ЦАХАЛ добавил, что в результате ударов армии Израиля по Газе были поражены стратегически важные для ХАМАС заводы по производству ракет, склады и подземные тоннельные комплексы. По его словам, были также ликвидированы 75 оперативников со стороны Палестины. Он отдельно подчеркнул, что эти данные невозможно найти в статистике из Газы.

С 10 мая Израиль и палестинские группировки, в том числе ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами. На данный момент известно, что в результате столкновений и массированных атак погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом отмечается, что пострадавших может быть намного больше.