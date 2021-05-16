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Израиль за 24 часа нанес удары по 90 военным объектам в Газе

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Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильская армия за 24 часа поразила 90 военных объектов палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«В ответ [на ракетные обстрелы] за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что Израиль ударил по дому командующего батальоном «Аль-Фаркаин» движения ХАМАС Халеда Манамары в секторе Газа. Военные уточнили, что Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в Газе.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

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