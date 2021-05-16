Израиль ударил по дому командующего одним из батальонов ХАМАС

Израиль ударил по дому командующего батальоном «Аль-Фаркаин» движения ХАМАС Халеда Манамары в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Истребитель нанес удар по дому командира батальона "Аль-Фаркаин" террористической организации ХАМАС Халеда Манамары», — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в секторе Газа.

Ранее 16 мая весь город Газа остался без электричества после серии взрывов из-за ряда ракетных ударов, нанесенных ВВС Израиля.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.