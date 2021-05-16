ХАМАС снова выпустило ракеты в сторону Израиля после перемирия

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» снова выпустило ракеты в сторону израильских городов сразу после двухчасового перемирия. Об этом сообщил представитель движения Абу Убайда, передает РИА Новости.

«После окончания двухчасового перемирия "Бригады аль-Кассам" выпустили ракеты в сторону Ашкелона, Ашдода и Беэр-Шевы в ответ на разрушения жилых домов в анклаве», — заявил Убайда.

Как сообщает корреспондент агентства, сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Тель-Авиве, после чего были слышны взрывы. Также сообщается, что из сектора Газа начали запускать ракеты в полночь с субботы на воскресенье.

Ранее ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива на два часа — с 22:00 субботы, 15 мая, до 00:00 воскресенья, 16 мая, по местному времени (совпадает с московским).

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.