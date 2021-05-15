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Самолет ВВС США пролетел над Израилем

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Над северной частью Израиля пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США, который обычно ведет наблюдение у сирийского побережья. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Также сообщается, что Америка собирает новую информацию о текущей ситуации в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске нескольких десятков ракет направлении Тель-Авива. Ракеты были запущены в качестве ответа на последние жертвы, а также как реакция на обстрел лагеря беженцев, где погибли 10 человек, 8 из которых — несовершеннолетние.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года.

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