Израиль назвал цель удара по зданию с офисами СМИ в Газе

Целью удара по высотному комплексу «Аль-Джаля» в секторе Газа стал штаб военной разведки ХАМАС, который находился в здании. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Также говорится, что журналистов международных СМИ использовали в качестве «живого щита». Позже Израильская армия подтвердила РИА Новости нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что ХАМАС использовал его в военных целях.

Ранее сообщалось, что «Аль-Джаля» стала четвертым по счету разрушенным в результате обстрелов прибрежного анклава высотным зданием. Там было представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и других медиа.

Палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля 12 мая. В общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены».