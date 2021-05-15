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Удар Израиля по зданию с офисами мировых СМИ в Газе попал на видео

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Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ, попал на видео. Кадры публикует агентство Ruptly.

На видео заметно сначала попадание двух ракет и последовавшие за ними взрывы в здании. Строение полностью разрушилось после того, как в него выпустили еще две ракеты.

О разрушении высотки в Газе сообщалось ранее. «Аль-Джаля» стала четвертым по счету разрушенным в результате обстрелов прибрежного анклава высотным зданием. Там было представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Предыстория: Четыре израильские ракеты разрушили 11-этажное здание в секторе Газа
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