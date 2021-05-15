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Четыре израильские ракеты разрушили 11-этажное здание в секторе Газа

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Последствия обстрелов в секторе Газа
Последствия обстрелов в секторе Газа
Фото: Ахмед Закот / РИА Новости

Четыре израильские ракеты ударили по 11-этажному зданию в Газе, высотка разрушена. В нем располагались офисы крупных мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Аль-Джаля» стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава высоткой. Там было представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Ранее разрушение 16-этажной высотки в Газе ракетным ударом Израиля попало на видео. Уцелела лишь одна секция, однако после последовавшей через 15 минут второй бомбардировки рухнула и она. В результате атаки погибли по меньшей мере трое палестинцев. Где именно могли находиться погибшие, пока неизвестно.

Палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля 12 мая. В общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены».

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