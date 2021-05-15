При обстреле израильского города погиб человек

В израильском городе Рамат-Ган при обстреле центрального района из сектора Газа погиб человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу скорой помощи Маген Давид Адом.

«После сигналов тревоги в Гуш-Дане во время проверки 50-летний мужчина был найден в тяжелом состоянии без сознания. После попыток реанимации врачи зафиксировали смерть», — говорится в сообщении врачей.

Ранее палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.