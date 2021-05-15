Мир
 
Последние новости
Четыре израильские ракеты разрушили 11-этажное здание в секторе Газа
Лоза обвинил Первый канал в спланированной против него акции
Шлеменко ответил на критику Нового Хабиба в адрес Нурмагомедова
При обстреле израильского города погиб человек
Чубайс назвал причины ненависти к советской власти
Арестован предполагаемый убийца 12-летней российской школьницы
Около сотни мигрантов с арматурой и дубинками в руках подрались в Петербурге
Раскрыта «кошмарная» дальность гиперзвуковой ракеты армии США
Жириновский «закрыл» шоу Урганта
Новости партнеров

Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в австрийскую Вену из-за решения канцлера страны Себастьяна Курца и министерства иностранных дел Австрии поднять флаг Израиля над своими ведомствами в знак солидарности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Presse.

Встреча глав МИД Ирана и Австрии должна была состояться в субботу, 15 мая. «Однако Джавад Зариф отменил свои выходные в Вене», — сообщает издание.

14 мая на крыше федерального ведомства канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак солидарности. На крыше ведомства теперь поднято три флага — Австрии, Евросоюза и Израиля.

Ранее Курц осудил ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. По его мнению, Израиль имеет право на защиту, а обстрелы он назвал «преступлением против народа Израиля». Он также выразил надежду на скорую деэскалацию в регионе.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем
Более 300 человек пострадали на палестинских территориях за сутки
Израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии