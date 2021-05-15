Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в австрийскую Вену из-за решения канцлера страны Себастьяна Курца и министерства иностранных дел Австрии поднять флаг Израиля над своими ведомствами в знак солидарности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Presse.

Встреча глав МИД Ирана и Австрии должна была состояться в субботу, 15 мая. «Однако Джавад Зариф отменил свои выходные в Вене», — сообщает издание.

14 мая на крыше федерального ведомства канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак солидарности. На крыше ведомства теперь поднято три флага — Австрии, Евросоюза и Израиля.

Ранее Курц осудил ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. По его мнению, Израиль имеет право на защиту, а обстрелы он назвал «преступлением против народа Израиля». Он также выразил надежду на скорую деэскалацию в регионе.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.