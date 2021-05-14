Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг Израиля

На крыше федерального ведомства канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак солидарности. Об этом написал в своем Twitter австрийский канцлер Себастьян Курц.

На крыше ведомства теперь поднято три флага — Австрии, Евросоюза и Израиля.

«Сегодня израильский флаг был поднят на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения. Вместе мы на стороне Израиля», — написал Курц.

Ранее Курц осудил ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. По его мнению, Израиль имеет право на защиту, а обстрелы он назвал «преступлением против народа Израиля». Он также выразил надежду на скорую деэскалацию в регионе.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. Сообщается, что во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадали 349 человек.