Канцлера Австрии обвинили в коррупции и даче ложных показаний

Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинили в коррупции и даче ложных показаний. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) включила Курца и главу австрийского кабинета министров Бернхарда Бонелли в список подозреваемых в коррупционной деятельности в связи с предполагаемыми ложными заявлениями в парламентской комиссии. Заявления были сделаны в отношении «дела Ибицы», которое спровоцировало правительственный кризис в 2019 году.

Следствие также обвинило политиков в причастности к назначению главы австрийской государственной холдинговой компании ÖBAG Томаса Шмида. В качестве доказательств прокуратура использовала различные корпоративные документы, а также переписки Шмида и Курца.

Канцлер заявил о своей невиновности и сообщил, что даже в случае заведения уголовного дела он не планирует уходить в отставку. Он подчеркнул, что только недавно узнал о своем статусе подозреваемого и долго пытался прояснить факты у следствия. Курц добавил, что обвинения нацелены на создание общественного накала.

Дело Ибицы (Ibiza-Affäre) — крупный политический скандал в Австрии, развернувшийся в мае 2019 года после публикации видеозаписи с участием экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. На видео политик якобы договаривался о методах вмешательства в выборы 2017 года и обсуждал ограничение свободы СМИ. В ходе дальнейших разбирательств Штрахе ушел в отставку. За ним последовало все правительство во главе с Себастьяном Курцем, который затем снова занял пост канцлера по итогам досрочных выборов в парламент.