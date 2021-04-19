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Австрия договорилась купить миллион доз «Cпутника V» у России

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Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Правительство Австрии договорилось купить у России миллион доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

«Мы согласны с закупкой 1 миллиона доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — говорится в заявлении Курца.

Отмечается, что правящая коалиция — прогрессивные националисты из «Австрийской народной партии» и левые «Зеленые» — решила дожидаться регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Ранее сообщалось, что власти Австрии задумываются над собственной регистрацией российского препарата.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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