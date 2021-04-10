В ЕС рассказали о разногласиях из-за «Спутника V»

В Европейском союзе существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Его слова передает ТАСС со ссылкой на интервью в газете Handelsblatt.

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться, — сказал Мишель. — В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС».

Председатель Европейского совета отметил, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. Он подчеркнул, что до сих пор было поставлено 112 миллионов доз и в ближайшие недели прибудут новые партии. «Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Австрии рассчитывают на быстрый допуск Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины «Спутник V», однако думают и о самостоятельной регистрации препарата и рассматривают такой способ.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.