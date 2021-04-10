Гинцбург допустил пожизненный иммунитет от «Спутника V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил пожизненный иммунитет у привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил «Интерфаксу».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5-10 лет, дольше», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что свои антитела оставит в завещании потомкам. «Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ», — пояснил глава центра. По его словам, если у них «антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти и иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился».