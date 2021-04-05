Россия
 
Последние новости
В Европе рекордно истощились запасы газа
Обнаружено неожиданное лекарство против коронавируса
На Украине снова заявили об опасности слова «Донбасс»
Москвичам предрекли возвращение снега и заморозков
Тысяча дельфинов проплыла рядом с лодкой и попала на видео
Российский полицейский покончил с собой в своем кабинете
Российская чиновница предложила дать ей взятку кроссовками
Познер назвал себя почетным кахетинцем и пообещал грузинам вернуться
Переживший авиакатастрофу пассажир рассказал о вынужденном каннибализме
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург сравнил угрозу для человечества от коронавируса и птичьего гриппа

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

До появления коронавируса человечество готовилось к возможной пандемии птичьего гриппа (грипп А), но новая инфекция оказалась более коварной. Два патогена в разговоре с РИА Новости сравнил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Весь мир и наша страна тоже готовилась вообще-то к пандемии не COVID-19, а к пандемии гриппа А», — сказал он.

Ученый отметил, что эта разновидность гриппа смертельна для птиц, летальность при заражении многими штаммами составляет 90-100 процентов. Если такой вирус начнет передаваться от человека к человеку по воздуху с такой же «эффективностью», это станет большой угрозой с самыми тяжелыми последствиями и высокой летальностью. «Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19», — подчеркнул Гинцбург.

Смертность при коронавирусе оказалась ниже, чем у гриппа А. При этом SARS-CoV-2 более заразен, так как симптомы могут появиться через несколько недель и все это время больной инфицирует окружающих.

В феврале стало известно о заражении работников российской птицефабрики новым птичьим гриппом H5N8. Вспышка инфекции на предприятии была зафиксирована в декабре 2020 года. Заболевание не передавалось от человека к человеку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ выпустила доклад о происхождении коронавируса
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в России
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России