ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем

Палестинское исламистское движение ХАМАС назвало требования для установления перемирия с Израилем. Об этом рассказал глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль, передает РИА Новости.

По его словам, ХАМАС заявил посредникам в переговорах, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня. Машааль также отметил, что Турция, Катар и Египет работают над прекращением атак в секторе Газа и Иерусалиме.

Среди других требований глава политбюро движения за пределами Палестины назвал вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса и свободный доступ молящихся в нее. При этом он также потребовал прекратить выселять жителей района Шейх-Джаррах и освободить всех задержанных в ходе последнего конфликта.

Ранее 14 мая посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. Это единственный способ остановить конфликт, пояснил он. По словам дипломата, единственное условие Израиля — чтобы палестинские группировки, в том числе ХАМАС, прекратили обстрелы. Он считает, что они могут заняться более полезными делами.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.