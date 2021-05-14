ХАМАС захотел перемирия с Израилем

Палестинское исламистское движение ХАМАС готово к перемирию с Израилем. Об этом сообщил лидер организации Халед Машааль, передает The Times of Israel.

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Однако, по его словам, в Израиле «пока не дали ответа» на это предложение.

Ранее 14 мая посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. Это единственный способ остановить конфликт, пояснил он. По словам дипломата, единственное условие Израиля — чтобы палестинские группировки, в том числе ХАМАС, прекратили обстрелы. Он считает, что они могут заняться более полезными делами.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.