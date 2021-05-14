Израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии. Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля публикует РИА Новости.

Согласно заявлению военных, с сирийской территории были выпущены три снаряда, один их которых упал, не долетев до границы Израиля. Также отмечается, что в результате запусков сработал только сигнал тревоги под открытым небом.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч ракет было выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории. Израильские военные уточнили, что около тысячи ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Еще около 350 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории еврейского государства.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.