Наука и техника
 
Последние новости
Зеленский объявил о санкциях против 111 криминальных авторитетов из других стран
Австралийка внезапно заговорила с ирландским акцентом после операции
Назван дом с арендой в миллионы долларов
В Армении предупредили о риске начала широкомасштабных боев с Азербайджаном
Врач объяснил причины роста числа заражений коронавирусом в Москве 
Владимир Машков снова займется политикой
На Superjet 100 нашелся покупатель в Африке
Опухоль в груди россиянки увеличилась в 125 раз за две недели
В ЛДПР подтвердили серьезность намерения закрыть «Вечерний Ургант»
Новости партнеров

Раскрыты принцип и стоимость работы «Железного купола»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amir Cohen / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Она распознает приближающиеся ракеты и может за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. Принцип работы системы раскрыл Deutsche Welle.

В каждом блоке «Железного купола» — от трех до четырех установок для поражения ракет. Ракета, которая должна сбить вражескую, запускается только при направлении последней на жилой район. Ракета-перехватчик не попадает в атакующую, а взрывается рядом с ней и таким образом ее уничтожает. При этом особую опасность представляют падающие с неба обломки обеих ракет.

Военные могут перевозить установки с ракетами-перехватчиками по всей стране с помощью мобильных блоков — их у Израиля десять. По данным местного оборонного предприятия Rafael Defence Systems, каждая из таких установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 километров и обеспечить защиту среднего по величине города. Чтобы защитить весь Израиль, по оценке экспертов, необходимо 13 установок.

Одной из важнейших составляющих работы «Железного купола» является высокая скорость: в зависимости от удаленности городов от границы с сектором Газа время, которое требуется ракетам для достижения цели, не превышает 90 секунд.

Производитель системы ПВО оценивает эффективность ее работы в 90 процентов. Уточняется, что за десять лет, к январю 2021 года, «Железный купол» смог перехватить от 2400 до 2500 ракет. «Каждая перехваченная ракета могла попасть в населенную местность и стать причиной тяжелых разрушений и многочисленных жертв», — приводит Deutsche Welle сообщение Минобороны Израиля.

По некоторым данным, каждый запуск перехватывающей ракеты обходится бюджету страны в 66 тысяч евро (почти шесть миллионов рублей). Из-за этого военные сбивают только те ракеты, которые угрожают населенным пунктам.

Ранее в мае в сети появились видео работы «Железного купола». Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол"
Перехват ракет «Железным куполом» в небе над Израилем сняли на видео
Израиль потерял «Железный купол»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0223 марта
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.

«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»

Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
10:0410 мая

Американский военный эксперт назвал Су-57 «красивым убийцей»

10:1611 мая

Дефицит PlayStation 5 продлится весь год

09:1211 мая

Продажи смартфонов резко выросли

Наука и техника00:0023 февраля
Первый полет F-15EX Advanced Eagle

Тяжелый убийца

ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
04:1411 мая

Стоматологи связали болезнь десен с тяжелым течением COVID-19

00:1511 мая

Раскрыта реальная эффективность одной дозы вакцины

22:4010 мая

Перечислены семь способов замедлить старение мозга

Наука и техника00:0114 февраля

Зло из телевизора

Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
06:4010 мая

SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

04:4510 мая

Названа опасность платежей с помощью телефона

01:3110 мая

Беспроводной маячок Apple AirTag впервые взломали

Россия
Стали известны новые подробности жизни напавшего на школу в Казани
Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 при 100-процентной вакцинации
Больницы Москвы получат более 40 ангиографов по контрактам жизненного цикла
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
В метро Москвы внедрят оплату проезда с помощью лица
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Индийцев попросили не привозить навоз в США
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Каждая четвертая выпущенная по Израилю ракета упала в секторе Газа
Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска из Армении
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Вакцинированным американцам разрешат снять маски на улице
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Британцев попросили пить больше пива ради спасения пабов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки
Крах «большой шестерки»
Мировой дефицит запасов нефти будет восполнять Россия
МТС и «Лукойл» запустили единую подписку на топливо и цифровые сервисы
«Роковой год для нефти»
 
Ценам на электронику спрогнозировали неизбежный рост
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Толстовка с Моргенштерном за десятки тысяч рублей вызвала ажиотаж среди россиян
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков
Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»
Все материалы
Mitsubishi попрощалась с внедорожником Pajero
Пот, слезы и счастье настоящего автоспорта вместе с Lada
Каково это — проехать гонку, не будучи гонщиком
Появились фотографии компактного кроссовера Venucia, разработанного Nissan и Don
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
В России приостановили продажи популярной маршрутки ГАЗ
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Раскрыта внешность обновленного BMW X3
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы