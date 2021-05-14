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Подсчитано количество запущенных по Израилю ракет

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Фото: Amir Cohen / REUTERS

Более двух тысяч ракет было выпущено палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории. Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля публикует РИА Новости.

Военные уточнили, что около тысячи ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Еще около 350 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории еврейского государства.

Ранее стало известно, что израильские вооруженные силы предприняли крупнейшую атаку на территорию палестинского анклава: 150 самолетов в течение 40 минут били по целям в секторе Газа, наземные части также принимали участие в операции, но не заходили на палестинскую территорию.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется.

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