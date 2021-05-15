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ХАМАС запустило десятки ракет в направлении Тель-Авива

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Фото: Ахмед Закот / РИА Новости

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске нескольких десятков ракет направлении Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию Donia Al-Watan.

Ракеты были запущены в 13:00 по местному времени в качестве ответа на последние жертвы, а также как реакция на обстрел лагеря беженцев, где погибли 10 человек, 8 из которых — несовершеннолетние.

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС назвало требования для установления перемирия с Израилем. Первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня. Среди других требований назван вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса и свободный доступ молящихся в нее.

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