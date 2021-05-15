Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

При этом о судьбе Тауфика Абу Наима — руководителя службы безопасности исламистов — не сообщается. Известно лишь, что уничтоженный офис он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

12 мая сообщалось о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. Среди прочих, в результате авиаудара израильской авиации были убиты глава отдела безопасности военной разведки движения Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, отвечающий за контрразведку.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.