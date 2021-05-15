Мир
 
Последние новости
Директор колледжа рассказала об общении с отцом напавшего на школу в Казани
Байден отменил ряд указов Трампа
В Совфеде оценили уголовное преследование Медведчука на Украине
Стало известно о роспуске атаковавшей американский трубопровод группы хакеров
Поделки Сергея Шойгу продали за десятки миллионов рублей
Зеленского заподозрили в желании провести досрочные выборы
Глава Евросовета оценил внесение Чехии в российский список недружественных стран
ХАМАС захотел перемирия с Израилем
Чехия отреагировала на попадание в список недружественных стран России
Новости партнеров

Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

При этом о судьбе Тауфика Абу Наима — руководителя службы безопасности исламистов — не сообщается. Известно лишь, что уничтоженный офис он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

12 мая сообщалось о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. Среди прочих, в результате авиаудара израильской авиации были убиты глава отдела безопасности военной разведки движения Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, отвечающий за контрразведку.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии
ХАМАС захотел перемирия с Израилем
Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим