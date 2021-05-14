Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим

Турция задумалась о том, чтобы ввести войска в Восточный Иерусалим. Об этом заявил зампредседателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар в разговоре с РИА Новости.

Однако пока планируется, что турецкие военные прибудут в составе международных миротворческих сил, — если такое решение примут соответствующие организации. Затем правительству нужно будет получить одобрение парламента.

«Пока в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — рассказал зампредседателя.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с вечера 10 мая. В результате атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.