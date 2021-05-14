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Эрдоган сравнил ситуацию в Иерусалиме с Нагорным Карабахом

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил помочь Иерусалиму и сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха. Об этом пишет РИА Новости.

«Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», — заявил политик.

Эрдоган подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы». По его словам, он уже провел переговоры с главами 19 стран по поводу ситуации в секторе Газа. Политик также призвал ООН действовать.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее отмечал, что Вашингтон поддерживает усилия еврейского государства по «обороне». При этом действия Израиля осудили страны Лиги арабских государств. Россия и ЕС призвали стороны к урегулированию конфликта.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с вечера 10 мая. В результате атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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