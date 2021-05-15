ХАМАС приостановило обстрелы Тель-Авива

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива на два часа — с 22:00 субботы, 15 мая, до 00:00 воскресенья, 16 мая, по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Дунья аль-Ватан».

По ее информации, соответствующий приказ отдал глава Генштаба «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что если страну продолжат обстреливать ракетами, то Тель-Авив перестанет оказывать палестинцам поддержку, призванную облегчить их экономическое положение. По его словам, Израиль не заинтересован в эскалации конфликта, однако готов действовать по любому сценарию.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.