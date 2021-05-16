Вся Газа осталась без электричества

Весь город Газа остался без электричества после серии взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Энергоснабжение города прекратилось после ряда ракетных ударов по сектору Газа, городам Газа, Хан-Юнис, северной части и Рафах, нанесенных ВВС Израиля. Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из сектора Газа.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.