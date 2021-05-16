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Вся Газа осталась без электричества

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Фото: AMIR COHEN / Reuters

Весь город Газа остался без электричества после серии взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Энергоснабжение города прекратилось после ряда ракетных ударов по сектору Газа, городам Газа, Хан-Юнис, северной части и Рафах, нанесенных ВВС Израиля. Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из сектора Газа.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

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