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Сообщения об отмене полетов всех авиакомпаний в Израиль опровергли

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Фото: Karen Ducey / Reuters

Источник в сфере авиации опроверг сообщения израильских СМИ о том, что все авиакомпании временно отменили полеты в Израиль на фоне обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совсем нет», — ответил собеседник агентства на вопрос о достоверности информации о приостановке перевозчиками полетов в Израиль. Он уточнил, что на воскресенье, 16 мая, запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что в течение последней недели израильский аэропорт имени Бен-Гуриона работал, ориентируясь на распоряжения службы тыла и информацию армии об обстрелах. Несколько раз приостанавливая работу, он не закрывался полностью, однако в график приема самолетов и обеспечение безопасности летного поля вносились изменения.

В пятницу, 14 мая, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал, что Россия и Израиль оставят авиасообщение открытым, несмотря на паузы из-за обстрела аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с понедельника, 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены, однако пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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