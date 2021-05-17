Израиль заявил о самом большом числе обстрелов за всю историю страны

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили более трех тысяч ракет по Израилю за последние 7 дней. Об этом пишет израильская армия в своем Twitter.
Речь идет о 3100 ракетах. Это самое большое число обстрелов за всю историю страны, заявили в израильской армии.
«Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — говорится в сообщении.
10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.
По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.