Один человек погиб и десятки пострадали при обрушении трибуны в Израиле

По меньшей мере один человек погиб при обрушении трибуны с молящимися людьми в израильской синагоге, десятки пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Ранее 16 мая стало известно, что у нескольких пострадавших — тяжелые травмы, остальные, примерно 60 человек, получили легкие ранения. Позже информация была уточнена: два человека оказались в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом состоянии.

Трибуна в синагоге в городе Гиват-Зеев обрушилась во время религиозного мероприятия. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате были ранены шесть правоохранителей.