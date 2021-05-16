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Один человек погиб и десятки пострадали при обрушении трибуны в Израиле

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Фото: FIRE AND RESCUE SERVICES- JUDEA AND SAMARIA DIVISION

По меньшей мере один человек погиб при обрушении трибуны с молящимися людьми в израильской синагоге, десятки пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Ранее 16 мая стало известно, что у нескольких пострадавших — тяжелые травмы, остальные, примерно 60 человек, получили легкие ранения. Позже информация была уточнена: два человека оказались в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом состоянии.

Трибуна в синагоге в городе Гиват-Зеев обрушилась во время религиозного мероприятия. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате были ранены шесть правоохранителей.

Предыстория: В Израиле обрушилась трибуна синагоги с молящимися людьми
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