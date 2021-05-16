Неизвестный в Иерусалиме совершил наезд на полицейских

Израильские силовики и медики работают на месте теракта в Восточном Иерусалиме

В квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате были ранены шесть правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Израиля Мики Розенфельда.

В результате теракта четверо силовиков обошлись легкими травмами, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что водитель был ликвидирован на месте.

Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джаррах не утихают в течение несколько недель, они начались из-за ордера на выселение, которые несколько арабских семей получили по решению израильского суда.

Взаимные обстрелы Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.