В Израиле обрушилась трибуна синагоги с молящимися людьми

В городе Гиват-Зеев в Израиле обрушилась трибуна хасидской синагоги, на которой находилось много людей, сообщает The Jerusalem Post.

По информации медиков службы скорой помощи Маген Давид Адом, под завалами находятся десятки человек. Около 60 горожан получили травмы, состояние десяти из них оценивается как тяжелое. О причинах обрушения трибуны пока не сообщается.

Обрушение произошло во время молитвы, рассказал ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман. По его данным, тяжелых пострадавших нет, у пяти-шести человек состояние средней тяжести, остальные получили легкие ранения.