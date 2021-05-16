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Генсек ООН предложил способ решения палестино-израильского конфликта

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Антонио Гутерреш
Антонио Гутерреш
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предложил способ решения палестино-израильского конфликта. Так, по мнению главы организации, единственный выход из сложившейся ситуации — возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме. Его слова передает РИА Новости.

«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений», — сказал он.

Ранее 16 мая было обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более 200 человек.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН. Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

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