Самая красивая женщина в мире оплакала палестинцев

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, разместила в своей социальной сети в субботу, 15 мая, видео, на котором она оплакивает палестинцев, вовлеченных в эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, а затем удалила его. На это обратила внимание газета New York Post.

Хадид, которая открыто выступала в поддержку палестинцев и была подвергнута критике за это, сказала, что она испытывает «глубокую боль» за них — в видео ее показали крупным планом со слезами, текущими по лицу. «Я испытываю глубокую боль за Палестину и за моих палестинских братьев и сестер сегодня и каждый день. Просмотр этих видео физически разбивает мое сердце на 100 разных частей», — сказала она в удаленном видео.

До этого Хадид уже выступала в защиту своего народа и была пристыжена в соцсетях.

Ранее 16 мая было обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более 200 человек.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.