Полная блогерша повторила снимок обнаженной Беллы Хадид и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото обнаженной американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном черно-белом снимке Хадид сидит с распущенными волосами и без одежды полубоком к фотографу, скрестив перед собой ноги. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать описанные позу и образ супермодели — при этом на ее животе образовались складки. «О, привет, я тут проверяю ваши двойные стандарты», — подписала она пост, который набрал больше 180 тысяч лайков.

Фанатов рассмешила бодипозитивная публикация блогерши, и они оценили ее чувство юмора в комментариях. «Ты потрясающая», «Спасибо, что остаешься естественной!», «Ты мне нравишься куда больше», «Королева», «Мы любим тебя, Селеста! Спасибо за твои чувство юмора и честность», — высказывались они.

Ранее в октябре Селеста Барбер повторила снимок полуобнаженной модели и «ангела» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и рассмешила поклонников. На оригинальном снимке Свейнпол сидит без нижнего белья в рубашке коричневого цвета, откинув назад голову. Австралийка спародировала описанные позу и образ.