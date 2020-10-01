Полная блогерша повторила действия на видео Гвинет Пэлтроу и насмешила фанатов

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Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила действия голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу на видео и насмешила своих фанатов. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На оригинальном видео актриса сидит на полу в серой футболке и коротких шортах, скрестив ноги, и наносит увлажняющий крем. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения Пэлтроу, сидя в аналогичных позе и одежде. Сперва австралийке не удалось выдавить средство, но затем она с улыбкой на лице нанесла крем на тело. «С днем рождения, Гвинет, пусть тебя всегда окружают исправные предметы», — подписала она пост.

Поклонников порадовала публикация блогерши. «Это блестяще! Ты невероятна! Мир нуждается в шоу имени Селесты Барбер! Пожалуйста», «Правдивость этого видео пугает», «Не могу перестать смеяться», «Обожаю тебя», — комментировали они.

Ранее в сентябре Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной в честь дня рождения и восхитила фанатов. На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует под деревом в саду собственного дома обнаженной, стоя боком к фотографу. При этом часть груди она прикрыла руками. «Сегодня я в костюме, в котором родилась», — написала актриса.