Голливудская актриса снялась обнаженной в честь дня рождения и восхитила фанатов

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию в честь дня рождения, на которой она запечатлена без одежды, и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует под деревом в саду собственного дома обнаженной, стоя боком к фотографу. Улыбающаяся звезда прикрывает оголенную грудь рукой, а вторую держит около лица. Из аксессуаров на ней — один кожаный браслет.

«Сегодня я в костюме, в котором родилась. Спасибо за ваши поздравления!» — написала Пэлтроу в описании к публикации, которая набрала 800 тысяч лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях. «Вау, девушка!», «Если бы у меня было такое тело — я бы ходила голой всегда», «С днем рождения, красотка!», «Королева», «Твой самый лучший наряд», — писали фанаты.

В феврале Гвинет Пэлтроу стала героиней обложки мартовского номера журнала Harper's Bazaar в купальнике. Ее запечатлели лежащей на голубом шезлонге в черном слитном купальнике и туфлях на каблуке. На фото она держит в руках тарелку со скошенной травой и подносит ее к лицу.