Полная блогерша повторила видео модели в купальнике и рассмешила подписчиков

inst

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик модели в бикини и насмешила своих фанатов. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На оригинальном черно-белом видео манекенщица и балерина Кайли Шиа (Kylie Shea) лежит в воде с распущенными волосами в слитном купальнике, демонстрируя свою фигуру в разных позах.

Барбер, в свою очередь, попыталась повторить движения модели в бикини, однако в течение долгого времени не могла всплыть из-под воды. В конце ролика блогерша вытирает лицо, лежа на боку. «Я понятия не имела, как встать», — написала она.

Подписчиков рассмешила публикация звезды, о чем они написали в комментариях. «Это одно из самых смешных твоих видео», «Я просто тебя обожаю», «Ты мой пример для подражания», «Я тебя обожаю», «Господи, я смеялась так, что пролила свой кофе», «Ты очень смешная!» — высказывались поклонники.

Ранее в сентябре Селеста Барбер спародировала эффектный ролик супермодели Изабель Гулар и насмешила своих фанатов. На исходном видео Гулар подходит подходит к балкону, открывает дверь и оборачивается к оператору. На ней золотистое облегающее платье с открытой спиной. При этом Барбер попыталась открыть окно у себя дома, в результате чего створка упала и прищемила ей руку.