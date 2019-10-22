Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для ноябрьского номера журнала Vogue Australia. Снимки опубликованы на официальном сайте издания.

На черно-белых кадрах Хадид позирует в нарядах в ковбойском стиле. На некоторых снимках модель предстает в темном пиджаке, надетом на голое тело, на других — она лежит на полу в кружевных колготках Gucci и бюстгальтере того же бренда. Кроме того, иногда образы модели были дополнены ковбойской шляпой и сапогами.

Автором съемки выступил известный фэшн-фотограф Дэниэль Джексон (Daniel Jackson). По словам креативного директора Vogue Элисон Венесс (Alison Veness), на эту съемку их вдохновила работа британского фотохудожника Сэма Хаскинса (Sam Haskins), сделанная в 1965 году. Тогда Хаскинс отснял никому не известную модель в стиле вестерн и позже выпустил книгу «Ковбой Кейт и другие истории», в которой были собраны его работы. Снимки получились настолько хорошими, что книга продалась миллионным тиражом и принесла Хаскинсу мировую известность.

Ранее в октябре внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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