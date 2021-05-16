Израиль разбомбил палестинское министерство

ВВС Израиля разбомбили здание министерства труда в секторе Газа, одной из двух частей частично признанного палестинского государства. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

«В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда (...) Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», — заявил журналистам секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.

Материалы по теме Россия выслала 20 чешских дипломатов Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону

Ранее 16 мая сообщалось, что израильская армия за 24 часа поразила 90 военных объектов палестинцев в секторе Газа. В тот же день была опубликована статистика палестинских ракетных ударов по территории еврейского государства: подсчитали, что с начала обострения из анклава выпустили более 2,8 тысячи ракет.

С 10 мая Израиль и палестинские группировки, в том числе ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами. На данный момент известно, что в результате столкновений и массированных атак погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом отмечается, что пострадавших может быть намного больше.